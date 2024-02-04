شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 3200 جنيه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال 24 ساعة بحوالي 3200 جنيه، حيث كان يسجل 31680 جنيها ثم انخفض إلي 28480 عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وهبوط الذهب حوالي 400 جنيه في الجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 28480 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.