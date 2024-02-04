شكرا لقرائتكم خبر عن 10.8 % ارتفاعا في الطلب على الشحن الجوي خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

انتعاش الطلب على الشحن الجوي

نمو التجارة العالمية

ذروة غير عادية

الأداء الإقليمي لعام 2023

اضطرابات البحر الأحمر

الدمام - شريف احمد - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن ارتفاع الطلب العالمي في ديسمبر الماضي، على الشحن الجوي بنسبة 10.8% (+11.5% للعمليات الدولية)، ليتجاوز مستويات عام 2022.وقال إن هذا أقوى أداء نمو سنوي خلال العامين الماضيين، إذ كانت السعة العالمية أعلى بنسبة 13.6% من مستويات 2022 (+14.1% للعمليات الدولية).أصدر إياتا أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر ديسمبر 2023، والتي أظهرت ان الطلب على الشحن الجوي انتعش في عام 2023 مع أداء قوي بشكل خاص في الربع الرابع رغم عدم اليقين الاقتصادي.ووصل الطلب على مدار العام بأكمله إلى مستوى أقل بقليل من عامي 2022 و2019.وبحسب التقرير، انخفض الطلب العالمي للعام بأكمله في عام 2023، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2022 (-2.2% للعمليات الدولية).ومقارنة بعام 2019 انخفض بنسبة 3.6% (-3.8 للعمليات الدولية).وارتفعت السعة في عام 2023، مقاسة بطن الشحن المتاح لكل كيلومتر، بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2022 (+9.6% للعمليات الدولية).وبالمقارنة بمستويات عام 2019 (ما قبل الجائحة العالمية)، ارتفعت السعة بنسبة 2.5% (0.0% للعمليات الدولية).وسجلت التجارة العالمية عبر الحدود نموا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.وبقي التضخم في شهر ديسمبر في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقاسا بمؤشرات أسعار المستهلك المقابلة، أقل من 3.5% على أساس سنوي.وأشار مؤشر أسعار المستهلكين الصيني إلى الانكماش للشهر الثالث على التوالي، مما أثار المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.واستمر مؤشرا مديري المشتريات لإنتاج الصناعات التحويلية وطلبات التصدير الجديدة، وهما مؤشران رئيسيان للطلب العالمي على الشحن الجوي في التحليق دون مستوى 50 في ديسمبر، وهي المؤشرات المعتادة للانكماش.وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهد العام 2023 استعادة أسواق الشحن الجوي لما فقدته في عام 2022 بعد الذروة غير العادية التي شهدها العالم في الجائحة عام "2021.وأضاف: "على الرغم من أن الطلب على مدار العام بأكمله كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 3.6%، إلا أن النمو الكبير في الربع الأخير يعد علامة أن الأسواق تستقر نحو أنماط الطلب الطبيعية".وتابع: "هذا يضع الصناعة على أرض صلبة لتحقيق النجاح في عام 2024، ولكن مع استمرار عدم الاستقرار، بل وتفاقمه في بعض التحديات الجيوسياسية، والقوى الاقتصادية، لا ينبغي اعتبار هذا أمراً مؤكداً في الأشهر المقبلة".وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 1.6% على الطلب العالمي والدولي في عام 2023 مقارنة بعام 2022، فيما ارتفعت السعة بنسبة 13.5% (+13.6% للعمليات الدولية).وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة في الطلب بنسبة 18.3% على العمليات العالمية والدولية مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 17.7% (+17.8% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 0.9% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-1.4% للعمليات الدولية)، وزيادة في السعة بنسبة 28.5% (+16.6% للعمليات الدولية).وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة أفضل أداء على مستوى جميع المناطق، حيث سجلت زيادة بنسبة 18.5% في الطلب (+15.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 31.1% (+22.9% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أسوأ أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع انخفاض الطلب بنسبة 5.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.3% للعمليات الدولية) وزيادة في السعة بنسبة 0.3% (+2.7% للعمليات الدولية).وفي شهر ديسمبر أعلنت شركات الطيران في المنطقة عن انخفاض بنسبة 2.0% في الطلب (+5.9% للعمليات الدولية)، مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 2.4% (+8.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.وسجلت شركات الطيران الأوروبية انخفاضاً بنسبة 3.9% في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (-4.1% للعمليات الدولية).وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في القدرة الاستيعابية بنسبة 4.5% لكل من العمليات العالمية والدولية. وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة زيادة بنسبة 8.6% في الطلب (+8.7% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2022، وزادت السعة بنسبة 7.4% (+7.5% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها، وظلت شركات الطيران في المنطقة هي الأكثر تضرراً من الحرب الروسية الأوكرانية.وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية أقوى أداء على أساس سنوي في جميع المناطق، مع زيادة بنسبة 2.0% في الطلب في عام 2023 مقارنة بعام 2022 (+1.9% للعمليات الدولية).وخلال الفترة نفسها، سجلت شركات الطيران زيادة في السعة بنسبة 13.2% (+16.9% للعمليات الدولية). وفي ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة نمواً في الطلب بنسبة 6.4% (+6.3% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2021، ونمت القدرة الاستيعابية بنسبة 3.5% (+4.2% للعمليات الدولية) خلال الفترة نفسها.وسجلت شركات الطيران الأفريقية انخفاضاً في الطلب بنسبة 1.8% (-2.0% للطلب الدولي) في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وزيادة في السعة بنسبة 5.6% (+5.0% للعمليات الدولية).وفي شهر ديسمبر سجلت شركات الطيران في المنطقة أضعف أداء على الإطلاق مع انخفاض الطلب بنسبة 1.2% (-1.4% للعمليات الدولية) مقارنة بعام 2021. ونمت السعة بنسبة 7.4% (+6.8% للعمليات الدولية) خلال نفس الفترة.وشهد الشحن الجوي في شهري نوفمبر وديسمبر ارتفاعاً متواضعاً في الطلب والعائدات بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر*.وأفاد التقرير بأنه لوحظ عند مقارنة بيانات الأسبوع الذي يبدأ في 4 نوفمبر 2023 والأسبوع الذي ينتهي في 9 ديسمبر 2023: زيادة بنسبة 1% في الطلب العالمي على الشحن الجوي مع زيادة بنسبة 5% في العائدات.وارتفع الطلب بنسبة 2% والعائدات بنسبة 6%. في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما زاد شهد الطلب بين الصين وبقية العالم، ارتفاعا بنسبة 1%، وزيادة بنسبة 11% في العائدات.وظل الطلب الأوروبي ثابتا، ولكن العائدات ارتفعت بنسبة 3%.وكان الطلب ثابتاً مع ارتفاع العائدات بنسبة 4%. في منطقة الشرق الأوسط.وأظهرت بيانات النصف الأخير من شهر ديسمبر عودة الطلب والعائدات إلى طبيعتها.