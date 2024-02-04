شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب منافسة «هواوي».. تحديات كبيرة أمام آبل في الصين خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسهم شركة "آبل" في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من أن الشركة أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول، وذلك بعدما انخفضت مبيعاتها في أحد أهم أسواقها على أساس سنوي في الصين، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. هبوط أسهم آبل شهدت شركة "آبل" ربحية للسهم الواحد قدرها 2.18 دولارًا من إيرادات بلغت 119.6 مليار دولار في الربع السابق.

وأعلنت الشركة عن مبيعات في الصين الكبرى بلغت 23.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. وتراجع سهم الشركة أكثر من 2%. كما أعلنت الشركة عن مبيعات آيفون بقيمة 69.7 مليار دولار مقارنة بتوقعات قدرها 68.6 مليار دولار. تحديات متجددة في الصين تواجه الشركة تحديات متجددة في الصين التي تعد واحدة من أهم أسواقها، حيث انخفضت مبيعات آبل من آيفون في منطقة الصين الكبرى في ربع ديسمبر بنسبة 13% تقريبًا إلى 20.8 مليار دولار، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. منافسة كبيرة من «هواوي» كان يُنظر إلى الصين ذات يوم على أنها المحرك الرئيسي لنمو آبل ولكن في العام الماضي شكلت اتجاهات المستهلك الحذرة جنبًا إلى جنب مع المنافسة الشديدة لا سيما من شركة "هواوي" تحديًا للشركة العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

ووفق محللين ففي عام 2024 قد لا تتحسن الأمور كثيرًا بالنسبة للشركة. عاملان معوقان لـ«آبل» حول ذلك، قال ويل وونج مدير الأبحاث الأول في شركة "آي دي سي": "هناك عاملان رئيسيان أعاقا شركة آبل في الربع الرابع من عام 2023 وهما اتجاهات الإنفاق الأكثر حذرًا وعقلانية والتحدي الذي تمثله شركة هواوي والتي أحدثت ضجة في السوق أكثر بهواتفها أكثر من هواتف آيفون 15 الجديدة".

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وأضاف وونج: "لا نتوقع أن يعود مستوى نمو آيفون إلى المنطقة الإيجابية في عام 2024 في الصين حيث من المتوقع أن تظل هواوي المنافس الرئيسي بينما تجذب التقنيات الأكثر تقدمًا مثل الذكاء الاصطناعي والهواتف القابلة للطي المزيد من اهتمام المستهلكين". تخطي «هواوي» للعقوبات في العام الماضي، أطلقت شركة هواوي هاتفًا ذكيًا يسمى مات 60 Mate 60 والذي يتمتع بخاصية اتصال بشبكات الجيل الخامس 5 جي. تعد هذه مفاجأة كبرى للعالم وذلك لأنه في عامي 2019 و2020 فرضت الحكومة الأمريكية على شركة هواوي العديد من العقوبات التي أعاقت وصولها إلى الرقائق والتكنولوجيا المطلوبة لشبكة الجيل الخامس (5جي) وهي الجيل التالي من الإنترنت عبر الهاتف المحمول الذي يَعِد بتنزيلات فائقة السرعة.

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أدت العقوبات التي قيدت أيضًا وصول هواوي إلى برامج جوجل إلى شل أعمال الهواتف المحمولة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.

لكن مع طرح هاتف مات 60 تشهد شركة هواوي علامات انتعاش قوية.

وقال نيل شاه من شركة"كاونتر بوينت ريسيرش": "إن عودة هواوي إلى الظهور في السوق يجذب مرة أخرى العملاء الذي عزفوا عن شراء هواتف ومنتجات هواوي بعدما تحولوا إلى منتجات شركة أبل".

وفي الربع الأخير من عام 2023، عادت هواوي إلى قائمة أفضل خمس شركات مصنعة للهواتف الذكية في الصين. المنافسة تحتدم بين الشركتين ليست شركة هواوي وحدها هي التي تتحدى شركة آبل فهناك علامات تجارية أخرى في خضم المنافسة مثل "شاومي" و"أبو" التي تتجه ببطء إلى السوق الهواتف الراقية ولكن بأسعار أرخص.

وقال شاه:"هذه الأجهزة المتطورة ليست فقط بأسعار تنافسية تبدأ بسعر 3999 يوان صيني (563 دولارًا) ولكنها أيضًا بميزات مشابهة لتلك الموجودة في الهواتف الذكية المتميزة وهو ما يمثل ضغوطًا أكبر على كل من نماذج آبل". حذر في الإنفاق الاستهلاكي في العام الماضي، واجه الاقتصاد الصيني العديد من التحديات بدءاً من الانهيار في قطاع العقارات إلى ضعف الطلب الاستهلاكي ويمكن أن تستمر هذه التحديات حتى عام 2024 وتؤثر على ثقة المستهلك. وقف مشتريات «أيفون» ذكرت بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة أنه منذ العام الماضي والصين تمدد الحظر الذي يأمر الموظفين في الوكالات الحكومية والشركات المدعومة من الدولة بالتوقف عن شراء أجهزة آيفون.