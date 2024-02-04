شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «البابطين للطاقة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/07/2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من ضمن سياسة ومعايير الترشح أ، يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتتضمن الشروط: تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتقديم نسخة موقعة من نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية).
ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والاستقلال اللازم، فيما يشترط أن لا يشغل المرشح لعضوية مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد
وأضافت الشركة أن في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأفادت بأن إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.
وتشمل المعلومات: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
وتضمنت المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ومن ضمن المعلومات: ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من إثبات الهوية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة جواز السفر لغير السعوديين.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من ضمن سياسة ومعايير الترشح أ، يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
شروط ومعايير الترشحأوضحت أن الشروط تشمل: تعريف بالمرشح (الاسم كاملاً وعنوانه) ويرفق به سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته العملية السابقة وخبرته في مجال أعمال الشركة والعمل الحالي. وكذلك وسائل الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.
وتتضمن الشروط: تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتقديم نسخة موقعة من نمـوذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نمـوذج السـيرة الذاتية للمـرشح لعضـوية مجلـس إدارة شركـة مساهمـة مدرجة في السوق المالية السعودية).
ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والاستقلال اللازم، فيما يشترط أن لا يشغل المرشح لعضوية مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد
وأضافت الشركة أن في حالة العضو المستقل، يجب ألاّ تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأفادت بأن إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات فيجب عليه أن يرفق بياناً من الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدة معلومات.
وتشمل المعلومات: عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
وتضمنت المعلومات: اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ومن ضمن المعلومات: ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ويرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من إثبات الهوية وكذلك صورة من سجل الأسرة أو صورة جواز السفر لغير السعوديين.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وبأستخدام أسلوب التصويت التراكمي.
علماً بأن لجنة الترشيحات والمكافآت ستراعي عند المفاضلة بين المرشحين تنوع المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشح، وستمنح الأولوية في الترشح للأشخاص ذوي المهارات الملائمة التي ينبغي أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة والوفاء بمتطلبات الترشح.