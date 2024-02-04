شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الوطنية للتعليم» تصوت على انتخاب مجلس الإدارة.. 26 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها في تمام الساعة 20:00 مساءً يوم الاثنين الموافق 26 فبراير الحالي عن طريق وسائل التقنية الحديثة.وقالت الشركة في بيان على تداول إن جدول أعمال الجمعية، يتضمن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.وأضافت أن ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي2023 /2024م والسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 08 /2024 م ، والربع الأول والربع الثاني من العام المالي 2024/ 2025م وتحديد أتعابه.وأشارت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2024/02/28 م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2027/02/27.ويشمل جدول الأعمال: التصويت على تفويض مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة (المنتخب للدورة القادمة) أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.