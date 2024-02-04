شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض الذهب 500 جنيها.. هل الوقت ملائم لشراء الذهب؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر اليوم لسابع خلال الساعات الماضية تغطية خاصة حول تطورات حركة الذهب في مصر وكذلك أسباب هبوط الذهب في الأسواق حوالي 500 جنيها وتوجهات سوق الذهب خلال الأيام الماضية. يشهد سعر الذهب في مصر تراجع كبير خلال الساعات الماضية بما قيمته 400 جنيه في الجرام في حين هبط سعر الجنيه الذهب 3200 جنيها في وقت قياسي وذلك بسبب انخفاض كبير في سعر الدولار في السوق السوداء وكذلك حدوث عمليات بيع كبيرة في سوق الصاغة لجني الأرباح.

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