شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى السوق الموازى يواصل الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" هبوط ملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهاً بدأ الدولار في الموازي رحلة هبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 و58 جنيها في التداولات الآن.

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.

ونتيجة لهبوط سعر الدولار في السوق السوداء شهد سعر الذهب في مصر تراجع بحوالي 600 جنيه من مستويات 4 آلاف جنيه لعيار 21 إلى مستويات 3400 جنيه بانخفاض بلغ 600 جنيه كما انخفض سعر الجنيه الذهب بحوالي 3200 جنيه.

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.58 جنيه في التداولات الفوري اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.

السوق الموازي في مصر شهد تحركات ملحوظة نتيجة المضاربة على الدولار في الفترة الأخيرة، مما تسبب في زيادة سعر الدولار في السوق السوداء بشكل مبالغ فيه بما يتجاوز القيمة الحقيقة للدولار.