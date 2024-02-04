شكرا لقرائتكم خبر عن بيبسيكو مصر تحتفل بموسم الحصاد الرابع لمحصول البطاطس مع برنامج عايشين بخيرها في محافظة بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة بيبسيكو مصر بموسم الحصاد الرابع لمحصول البطاطس في إطار برنامج "عايشين بخيرها" الذي أطلقته الشركة عام 2020 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر للتنمية، وبدعم من مؤسسة بيبسيكو الذراع الخيري للشركة. من خلال برنامج "عايشين بخيرها"، تهدف شركة بيبسيكو مصر لتقديم الدعم إلى 390 ألف مستفيد من خلال تمكين 10 آلاف مزارعة في محافظات البحيرة والجيزة والمنيا وبني سويف، فضلاً عن تفعيل أهداف البرنامج الخاصة بتمكين المرأة الريفية في القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز التمكين الاقتصادي، فضلا عن تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتطوير وتنمية المجتمع الريفي، مما يتماشى مع استراتيجية شركة بيبسيكو الإيجابية PEP+ ورؤية مصر 2030.

حضر الاحتفال كل من؛ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والأستاذ محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو شمال افريقيا، والأستاذة نهال القويسني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، بالإضافة إلى حضور عدد من المزارعات والمزارعين المستفيدين من البرنامج.

شهد الموسم الحالي، تطوراً ملحوظاً في منظومة عمل البرنامج، من حيث جودة المحاصيل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأعمال لتشمل أعداد أكثر من المستفيدين. وتمكنت المزارعات المشاركات في برنامج "عايشين بخيرها" من تخطي العديد من الصعاب، والتحديات التي مكنتهن من أن يصبحن رائدات أعمال، وذلك بعد أن نجحن في إثبات جدارتهن في العمل بالقطاع الزراعي من خلال استكمال دورة العمل الكاملة الخاصة بزراعة محصول البطاطس وبجودة عالية، بدايةً من الحصول على التقاوي وإلى بيع المحصول للموردين بما فيهم أحد الموردين الرئيسين لشركة شيبسي.

تضمن الاحتفال تقييمًا لنتائج البرنامج في موسمه الرابع على التوالي على أرض الواقع، ومدى تأثيره الايجابي على حياة المزارعات وأسرهن. وخلال الاحتفال، عرضت المزارعات المشاركات في البرنامج قصص نجاحهن، وناقشن التطور الذي طرأ على مستواهن العملي والشخصي في إطار مبادرات وبرامج التدريب الخاصة ببرنامج عايشين بخيرها.

من جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بالتعاون المثمر بين القطاع العام والخاص المتمثل في برنامج "عايشين بخيرها"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة بيبسيكو مصر؛ موضحًا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملاً مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.

احتفى محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا بموسم الحصاد الرابع على التوالي لمحصول البطاطس ببني سويف، موضحًا ان موسم الحصاد الرابع يأتي في إطار النجاحات التي حققها برنامج "عايشين بخيرها"، وقال: "يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية واستراتيجية شركة بيبسيكو التي تولي أهمية كبيرة لدعم خطى الدولة تجاه تمكين المرأة المصرية والدمج بينهم للمساهمة في تنمية الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية."

وأضاف: " ننفذ في مصر واحد من أكبر البرامج الزراعية في شركة بيبسيكو العالمية، من خلاله نقوم بزراعة 40,000 فدان. تهدف خطتنا في مصر للوصول إلى 100% من إمدادنا المباشر من البطاطس بأيدي مصرية 100%، مما يتوافق مع الارشادات العالمية لممارسات الزراعة المستدامة SFP. ونفخر ان أكثر من 90% من البطاطس التي ننتجها في مصر من مصادر مستدامة. اما عن برنامج "عايشين بخيرها" فلقد حققنا أكثر من 106% من المستفيدين المستهدفين من البرنامج، حيث وصلنا لأكثر من 413,176 مستفيد من برنامج عايشين بخيرها مقارنة بالمستهدفين المخطط لهم وهم 390,000 فرد. "

وأشار شلباية أن الموسم الرابع لحصاد محصول البطاطس هذا العام، وفر للمزارعات تدريبات مكنتهن من زراعة محصول البطاطس بأفضل جودة وأعلى انتاجية، ومَكن البرنامج المزارعات من أن يصبحوا رائدات أعمال، حيث تم تدريبهن على كيفية إعداد دراسة الجدوى واختيار وانتقاء التقاوي وكذلك إعادة بيع المحصول. كما وجه شلباية شكره لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، مشيراً إلى أن بيبسيكو مصر ستواصل دعم هذا البرنامج وتطويره، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالتوطين وتمكين المرأة المصرية ودعم التنمية المستدامة في مصر.

كما اشارت الأستاذة نهال القويسني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كير مصر للتنمية، خلال الاحتفال بموسم الحصاد الرابع، بأنه تم عرض قصص توضح النجاح والتحديات التي تعرضن لها المشاركات في البرنامج خلال هذا الموسم، حيث ساعد البرنامج هذا العام أعلى عدد من السيدات اللاتي تولوا إدارة الأرض بأنفسهن، ليصلوا إلى 148 مزارعة.

ومن ضمن المزايا التي اكتسبتها السيدات خلال الموسم، هي تعلم كيفية عمل دراسة جدوى لحساب التكلفة والمكسب المتوقع واستهداف تحقيق الربحية لهن ولباقي المزارعين. كما انعكس نجاح تجربة عمل المزارعات هذا العام على الخطط التوسعية للبرنامج، حيث استقبلن السيدات الكثير من طلبات المزارعين للعمل معهن في العام القادم، علاوة على طلب الكثير من السيدات الراغبات في الالتحاق بالبرنامج ليتعلموا ويصبحوا أيضًا رائدات أعمال، ويرجع هذا للجودة المضمونة والإنتاجية والربحية الأعلى الذي استفاد بها باقي المزارعين والمثل الناجح الذي مثلته سيدات البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج "عايشين بخيرها" برنامج تمكين اقتصادي أطلقته شركة بيبسيكو مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف تمكين المرأة الريفية بالقطاع الزراعي. وحقق البرنامج نتائج مبهرة في زيادة دخل المزارعات، حيث تم تأهيل 1,955سيدة لفرص توليد دخل جديدة وادماج 1,029 سيدة في سلاسل قيمة محاصيل الخرشوف والبامية و العنب والبطاطس، كما انضمت 14,627 سيدة إلى مجموعات الادخار والإقراض VSLA من أصل 10,000 سيدة مستهدفة. كما تم تدريب المزارعات والمزارعين على الممارسات الزراعية وافضل الممارسات للري في مدارس تنمية الأعمال الحقلية الخاصة بهيئة كير والعمل على حقول ري ارشادية لنظم الري الحديث، مما ادي إلى توفير إجمالي 624.95 مليون لتر من المياه بمحافظة المنيا حتى الأن.