شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف القومي للحضارة المصرية يقيم فعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "إبداع من خزف" أقام المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وذلك بالتعاون مع نخبة من حرفيى وفنانى مصر.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن إقامة الفعالية جاءت بهدف تسليط الضوء على الحرف والفنون التقليدية المرتبطة بصناعة الخزف وكيفية تحويل قطعة من الطين إلى تحفه فنية وتوظيفها فى عرض التراث المصرى واستمراريته، الأمر الذى يأتى فى إطار إستراتيجية المتحف لإحياء التراث الثقافى المصرى المادى واللامادى، وتعريف الجمهور على مفردات الحضارة المصرية العريقة التى تتسم بالثراء فى كل مكوناتها وعناصرها.

وأشارت نانسى عمار، أخصائى تراث أول وتواصل حضارى بهيئة المتحف، أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش والمعارض التى تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة من القطع الخزفية والتى صنعت بأيادى مصرية، ومجموعة من الجداريات التى صممت من الطين الأسوانى والجريت والأكاسيد المستوحاة من التراث المصرى القديم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلى عن كيفية صناعة الخزف والفخار.

وأضافت منار حسن، أخصائى تراث أول وتواصل حضارى بهيئة المتحف، أن الفعالية شهدت أيضا مجموعة من الورش التفاعلية، منها ورشة لفن صناعة البلطات الخزفية والتى استخدمت فى تزيين القصور، والمعابد، والمنازل قديماً، وورشة لفن الرسم وتلوين الأطباق الخزفية ذات التصميمات التراثية الهندسية والنباتية التى اشتهر بها الفن الإسلامى، وأخرى عن صناعة الفخار يدويا.

وفى ختام الفعالية قامت إدارة المتحف بتسليم شهادات تقدير للفنانين المشاركين بالفعالية.

حضر الفعالية الدكتور أيمن ونس عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمهندس الدكتور أحمد فهمى فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية، والدكتور الغزالى كسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمصمم والاستشارى للمتحف.