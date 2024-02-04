شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة يتوقع استمرار تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن يواصل سعر الدولار الأمريكي منحنى الهبوط في السوق الموازية، وذلك بالنظر إلى التطور المتلاحق الذي تشهده مستويات الدولار في الوقت الحالي.

وقال علاء السقطي في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المؤسسات الدولية وضعت السعر الحقيقي للدولار الأمريكي عند مستويات أقل من المستويات المتداولة في السوق الموازية، مشيرا إلى أن التراجع الكبير بقيم كبيرة يعكس حجم المضاربة التي شهدتها العملة الصعبة في الفترة الأخيرة، وأن السعر المتداول في السوق الموازي حاليا لا يعكس حجم الطلب الحقيقي في السوق المحلية.

ويواصل سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" الاتجاه النزولى بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهاً بدأ الدولار في الموازي رحلة هبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 و58 جنيها في التداولات الحالية.