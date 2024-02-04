الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي للسياحة الصحية

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القاهرة - سامية سيد - نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار شاركت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته محافظة جنوب سيناء والخاص بالإعلان عن موعد ومكان إقامة المؤتمر الدولى للسياحة الصحية والذى سيُعقد فى مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وحضر المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ورئيس المؤتمر، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والرئيس الشرفى للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي.

وشارك فى المؤتمر من وزارة السياحة والآثار سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية.

كما شارك فى المؤتمر من القطاع السياحى الخاص أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وممثلين عن الغرف السياحية، وممثلى عدد من شركات السياحة المصرية.

واستهلت غادة شلبى كلمتها بنقل تحيات الوزير للحضور وتمنياته بمؤتمر موفق وناجح، مؤكدة على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف السياحة الصحية وتطويره بشقيه الاستشفائى والعلاجي، مشيرة إلى التنسيق القائم والمستمر بين وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان فى هذا الملف، موضحة أنه من بين ما ستتضمنه المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية التى ستطلقها وزارة الصحة والسكان قريباً أسماء مقدمى الخدمات السياحية من شركات السياحة ومنشآت فندقية مرخصة من وزارة السياحة والآثار للقيام بالدور اللوجيستى المطلوب لمن يرغب من هؤلاء الوافدين أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد السياحى المصري.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار قامت بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية فى المقصد السياحى المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المنتج الجديد، مشيرة إلى أنه يتم هذا العمل فى إطار توجيهات السيد وزير السياحة والآثار.

كما أوضحت أن هذا المؤتمر يتم عقده للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولى للسياحة الصحية، وحث الرعاة والمهتمين والمتحدثين المشاركين فى المؤتمر للتقدم برؤاهم لاستعراضها ووضعها فى برامج المؤتمر بما يُساهم فى خروجه بتوصيات هادفه ويضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.