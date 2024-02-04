شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 5.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.1%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، وانخفض قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 2.3%، ونزل قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.2%.

كما تراجع قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم: الرعاية الصحية والأدوية، والعقارات، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.2%، 3.4%، 2%، 1.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.971 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 185.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.17%، والعرب على 5.26%، واستحوذت المؤسسات على 19.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 307.8 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 353.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 27573 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 33483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 11740 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 6683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 6611 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.