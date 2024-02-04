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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منظمة التعاون الرقمي أعلنت اختيار الأردن لتولي رئاسة المنظمة رسميا خلال 2024، وبذلك يكون وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن أحمد الهناندة الرئيس الجديد لمجلس المنظمة. ويتولى الأردن مهام الإشراف على التوجه الاستراتيجي للمنظمة خلال العام القادم، ودعم مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الرئيسة التي أطلقتها المنظمة. وأعلن مجلس المنظمة عن رئاسة الأردن لمجلس منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالث لمنظمة التعاون الرقمي، الذي عقد في البحرين، إذ تم خلال الاجتماع الذي شهد حضور رؤساء الوفود الوزراء ممثلي الدول الـ16 الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى الدول الضيوف والمنظمات الدولية ومجموعة من الشركاء والمراقبين، تسليم رئاسة المنظمة للأردن.

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