شكرا لقرائتكم خبر رحلات مباشرة بين البحرين والعلا عبر طيران الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة طيران الخليج، الناقل الجوي الوطني لمملكة البحرين، أولى رحلاتها إلى مطار العلا الدولي، حيث ستقوم الشركة بتشغيل خدمة الطيران المباشر بين البحرين والعُلا، مرتين أسبوعيا، بدءا من 3 فبراير وحتى 6 مارس، ومن 10 أبريل إلى 27 أبريل، على متن طائرات طيران الخليج من طراز (A320-Neo).

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العُلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم، «يسعدنا أن نرحب بالزوار الجدد في رحلتهم إلى العُلا التي تتميز بتجربة ثقافية وسياحية، ويسهم إدراج العُلا على وجهات طيران الخليج الموسمية الرئيسة لـ2024، في إظهار ما تقدمه هذه الوجهة التاريخية للمسافرين والزوار الدوليين، ويحقق مساعينا في تسهيل الوصول للوجهة خلال رحلات طيران دولية مباشرة من مراكز الطيران الدولية المجاورة».

وخلال الأعوام الماضية، شهد مطار العُلا الدولي كثيرا من المشروعات التي تسهم في زيادة الفاعلية لاستقبال المسافرين، وكذلك تقديم الخدمات لأهالي وزوار العُلا، حيث انضم إلى قائمة المطارات الدولية في مارس 2021، كذلك زادت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع، فيما تتسع ساحة الطيران في المطار لـ15 طائرة في الوقت ذاته.

ويتماشى تعزيز عمليات الطيران وتطوير البنية التحتية للمطار مع أهداف العُلا، المتمثلة في الترحيب بمليوني زائر سنوياً بحلول 2035، لتمثل نموذجا رائدا لاستراتيجية سياحة عملية ومستدامة، تضمن استمرارية تميّز الوجهة في المستقبل.

طيران الخليج

تدشن أولى الرحلات إلى مطار العلا الدولي.

مباشرة بين البحرين والعلا مرتين أسبوعيا.

طائرات كم طراز (A320-Neo).

الفترة: