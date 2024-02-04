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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية ينظم ورشة العمل الفنية للمجلس العام حول الحوكمة والامتثال في المؤسسات المالية الإسلامية، اليوم، وتستمر يومين (5 - 6 فبراير 2024) ويستضيفها البنك المركزي العراقي بالعاصمة بغداد. ويعرض برنامج الورشة نظام الحوكمة بشكل عام وتطبيقاته في المصارف الإسلامية بشكل خاص، ويسلط الضوء على أهم المبادئ الصادرة عن المؤسسات الدولية، مثل لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

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