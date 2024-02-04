تمكين صغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية من الانتفاع بأراضي وزارة البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة ريف الأهلية، لتمكين أصحاب المهن الزراعية والشهادات المهنية وصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية، من الانتفاع والاستفادة من الأراضي التي تشرف عليها الوزارة، وفق البرامج التنموية التي تنفذها المؤسسة.

وقع المذكرة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والاستثمار خالد العريفي، فيما مثل مؤسسة ريف الأهلية الرئيس التنفيذي للمؤسسة ثامر البقمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعظيم الفائدة من المواقع التي تشرف عليها الوزارة عبر الاستخدام الأمثل لها في البرامج والأنشطة التنموية، وتقديم خدمات التمكين والتأهيل وبناء القدرات التشغيلية، ومساندة وتسويق المنتجات لصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية والحرفيين في المجالات الزراعية، وذلك تحقيقا لمستهدفات التنمية الريفية المستدامة في المملكة، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تحديد المواقع المستهدفة وطرق تطويرها وتنميتها، والفئات المستفيدة منها.

ويأتي توقيع وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المذكرة تعزيـزا لقـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية، والخدمات الزراعية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وفقا لمبادرات وبرامج الوزارة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

أهداف المذكرة

تعظيم الفائدة من المواقع التي تشرف عليها الوزارة.

الاستخدام الأمثل للمواقع في البرامج والأنشطة التنموية.

تقديم خدمات التمكين والتأهيل وبناء القدرات التشغيلية.

مساندة وتسويق المنتجات لصغار المزارعين والنحالين ومربي الماشية.

مجالات التعاون