شكرا لقرائتكم خبر معرض هوريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - معرض هوريكا السعودية 2024 يقام اليوم في «جدة سوبر دوم» ويستمر حتى 7 فبراير 2024، ويختص بصناعة الأغذية والمشروبات والضيافة، ويدعم عملية تبادل الخبرات والتجارب ما بين الشركات الكبرى المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية والمشروبات والضيافة، بالإضافة إلى المسابقات التي تتم ما بين الطهاة بإشراف لجنة تحكيم دولية.

ويعد معرض هوريكا من أكبر المعارض السنوية للضيافة، حيث تمت إقامته من قبل في لبنان، الأردن، الكويت، عمان، الرياض، وجدة، ويهدف منظمو النسخة الحالية لتحقيق نتائج إيجابية تتفق مع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن مشاريع ضخمة للتسوق والترفيه والإقامة.

يذكر أن معرض هوريكا العام الماضي بجدة، شهد مشاركة أكثر من 150 عارضا، و50 ماستر كلاس وشيف عالمي، ويعمل المعرض على تطوير مجال المأكولات، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية من خلال أنشطة متنوعة على مستوى عال من الجودة والإتقان.