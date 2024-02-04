شكرا لقرائتكم خبر معرض هوريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد معرض هوريكا من أكبر المعارض السنوية للضيافة، حيث تمت إقامته من قبل في لبنان، الأردن، الكويت، عمان، الرياض، وجدة، ويهدف منظمو النسخة الحالية لتحقيق نتائج إيجابية تتفق مع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن مشاريع ضخمة للتسوق والترفيه والإقامة.
يذكر أن معرض هوريكا العام الماضي بجدة، شهد مشاركة أكثر من 150 عارضا، و50 ماستر كلاس وشيف عالمي، ويعمل المعرض على تطوير مجال المأكولات، وتبادل الخبرات والتجارب العالمية من خلال أنشطة متنوعة على مستوى عال من الجودة والإتقان.
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