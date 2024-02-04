شكرا لقرائتكم خبر 700 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 700 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة الجوف في القطاع البلدي بالمنطقة للمستثمرين والشركات، خلال 2023، عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة للمستثمرين، وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030، لزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف الشرعان، بأن الفرص الاستثمارية التي طرحت خلال العام الماضي تنوعت بين فرص كبرى نوعية ومتوسطة وفرص صغرى وموقتة، في كل المجالات التجارية والترفيهية والسياحية والرياضية، والخدمية والفعاليات الموسمية وغيرها.

يذكر، أن أمانة الجوف شاركت في ملتقى الاستثمار البلدي 2023، وملتقى سيتي سكيب العالمي بالرياض، لترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومحافظاتها.