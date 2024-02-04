«ضوئيات» تحصل على ترخيص إنشاء محطات إنزال الكوابل والسعات الدولية

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ويسمح الترخيص لشركة ضوئيات ببناء وتشغيل وصيانة محطات الإنزال (CLS)، وتوفير الاتصال الدولي لمشغلي الاتصالات المحلية والدولية ومقدمي الخدمات ومزودي المحتوى، وبناء على حجم استثماراتها المعلنة سابقا بقيمة 2.6 مليار دولار (9.8 مليارات ريال)، يمثل حصول ضوئيات على هذه الرخصة خطوة استراتيجية مهمة نحو التزام شركة ضوئيات بتطوير صناعة الاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتوسيع وتمكين قاعدة البنية التحتية والخدمات الرقمية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة التي يمكن الاعتماد عليها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات وائل الغامدي، أن حصول الشركة على هذا الترخيص سيمكَنها من أداء دورها لتوفير اتصال دولي بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، وتطوير البنى التحتية للاتصالات في المملكة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وستوفر «ضوئيات» خدمات ربط محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في مواقع استراتيجية في المملكة، مما يوفر اتصالا دوليا عالي السرعة للشركات الدولية والمحلية.
كما ستقدم الشركة مجموعة فريدة ومتنوعة من الخدمات المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
الترخيص يتضمن:
- بناء وتشغيل وصيانة محطات الإنزال (CLS).
- توفير الاتصال الدولي لمشغلي الاتصالات المحلية والدولية ومقدمي الخدمات ومزودي المحتوى.
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