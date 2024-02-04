«الزكاة» تدعو للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة «إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية»، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل 2024م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي، وأن تقدم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، ويسدد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهـرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الالكتروني، والمتضمن شرحا مفصلا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية يونيو المقبل، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة X ، أو من خلال البريد الالكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

تنتهي 30 يونيو المقبل 2024م

تتضمن الإعفاء من غرامات:

التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية.

التأخر في السداد.

التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.

تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.

مخالفات الضبط الميداني.

الشروط:

أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي.

أن تقدم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة.

سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة.

التقسيط:

إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيط الضريبية المسـتحقة.

أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة.

أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها.

لا تشمل: