شكرا لقرائتكم خبر موبايلي تعرض حلولها في قطاع النواقل بمؤتمر السعات للشرق الأوسط 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بصفتها راعيا ماسيا في مؤتمر السعات للشرق الأوسط ‏(2024 Capacity Middle East، أحد أهم المؤتمرات في قطاع الاتصالات للسعات والبنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير في دبي.

وستسلط «موبايلي» خلال مشاركتها في المؤتمر، الذي يحظى بمشاركة أكثر من ألف شركة في قطاع الاتصالات، الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها الأخيرة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في الكابلات البحرية والشبكات الأرضية ومراكز البيانات، من خلال توسيع بنيتها التحتية العالمية وتعزيز الشراكات المتوافقة مع المتطلبات المتنامية للأسواق.

وتهدف «موبايلي» إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات عملائها بما يساهم في جعل المملكة مركزا رقميا إقليميا بمعايير عالمية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الدولية مع تعزيز الابتكار المحلي تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تسريع وتمكين التحول الرقمي.

وفازت موبايلي بجائزة «أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط 2023»، وذلك في حفل النواقل العالمي (Global Carriers Awards) الذي أقيم على هامش «المؤتمر الأوروبي للسعات (Capacity Europe 2023) «في لندن؛ وذلك نتيجة خدماتها وحلولها المتطورة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المشغلين ومقدمي الخدمات السحابية ومزودي المحتوى.

وسيشمل المؤتمر حلقات نقاشية واجتماعات عمل تجمع نخبة من القياديين ومتخذي القرار في السوق الإقليمي والدولي لمناقشة أهم الفرص والتحديات في قطاع النواقل والمشغلين، بهدف تعزيز التعاون لتسريع وتيرة النمو والتغلب على العقبات.

وتعكس مشاركة موبايلي في المؤتمرات الدولية التزامها بإثراء تجربة شركائها وعملائها من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات لتطوير العمل التكاملي وتحسين البنية التحتية الرقمية في المملكة.