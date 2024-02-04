150 مشاركا في معرض «صنع بيدي» للمشاريع الصغيرة

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وتجول الأمير سعود بن عبدالله في المعرض الذي يضم 114 مشروعا في أقسام متنوعة، بمشاركة 150 طالبا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية، لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
ويشهد المعرض الذي يستهدف طلبة الجامعات السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، عددا من الفعاليات المصاحبة، منها «داتا ثون الابتكار الاجتماعي»، وعروض رياضية، ومسرحية، وعرض أفلام قصيرة، ومسابقة شاعرة الجامعة، ومسابقة السلطة الرقمية، ومسابقة أطروحة، إضافة إلى اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للجامعات السعودية.
ويعد المعرض أحد الفعاليات السنوية المعنية بتمكين رواد المشاريع الصغيرة وتدريبهم وتسويق مشاريعهم، كما يمثل معرض «صنع بيدي» المرحلة الأخيرة لرخصة المشاريع الصغيرة، حيث يسبقها عدد من مراحل التدريب وتقييم المشروعات وتطويرها، من أجل دعم رواد الأعمال وتأهيلهم لخوض غمار المنافسة في سوق العمل.
يذكر أن النسخة 16 من معرض صنع بيدي، ضمت أكثر من 164 مشروعا في أقسام متنوعة، عمل عليها 230 طالبا وطالبة من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية، لإثراء المنتجات المحلية بصناعة وطنية عالية الجودة، ورفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
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