شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بتخرج متدربى الدفعة الثانية من "مبادرة معدتك شركتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " أقيم الاحتفال بتخرج متدربى الدفعة الثانية من "مبادرة معدتك شركتك" اليوم الأحد .

الجدير بالذكر ان هذه المبادرة تهدف الى تأهيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم ليكونوا تقنيين محترفين فى مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل.

بالإضافة إلى التدريب التثقيفي والمالي والقانوني لتمكينهم من مهارات إضافية لضمان النجاح في حياتهم المهنية.

يأتي البرنامج التدريبى تحت مظلة مبادرة " ابدأ" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.