بعد رفع الفائدة٢%.. بنوك تدرس طرح شهادات مرتفعة العائد

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام، أن بعض البنوك الحكومية والخاصة، تدرس طرح شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة ثابت مرتفع على الجنيه بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس.

، وقال مصرفيون في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الشهادات التي تخضع للدراسة ستكون أجل سنة وسنتين و3 سنوات وفق سياسة كل بنك وأنواع العملاء المستهدفة وتكلفة الأموال لديه ولكن تحديد سعر الفائدة سيتم حسمه بعد الانتهاء من دراسة الأسعار السائدة في البنوك المنافسة وتكلفة الأموال في كل بنك ومستويات السيولة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع له خلال 2024 يوم الخميس الماضي ليصل العائد إلى مستوى قياسي 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض، بسبب ارتفاع المخاطر المتوقعة المحيطة بالتضخم، وارتفاع معدل السيولة في السوق.

وينفرد بنكا الأهلي ومصر الحكوميان، بطرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة قياسي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية الأجل.