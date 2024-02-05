شكرا لقرائتكم خبر عن اورنج بأكبر شاشة إعلانية بتقنية 5D بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة "اورنج مصر" باستخدام أكبر شاشة إعلانية في مطار القاهرة الدولي والتي تعرض اعلانات بتقنية الـ 5D لتكون سباقة في مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

وتقدم الشاشة ثلاثية الأبعاد حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد، وتجذب انتباههم، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.