أديب: عدم توفر الدولار يعني أن الأسعار لن تنخفض حتى لو وصل لعشرة جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - حذّر الإعلامي عمرو أديب، من أن عدم توفر الدولار يعني أن الأسعار لن تنخفض، حتى إذا وصل سعر العملة الأجنبية لعشر جنيهات.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ سعر الدولار في السوق الموازية انخفض إلى أكثر من 50 جنيهًا مقارنة بأكثر من 70 جنيهًا في الأيام الماضية، لكنّه أشار إلى صعوبة في شرائه بهذا الرقم.

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ استمرار التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية قد يؤدي إلى ثبات الأسعار على الأقل دون أن تشهد ارتفاعًا.

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة على الدولار بشكل قوي في الفترة المقبلة، ليحافظ على هذا المعدل من التراجع، وهو متوقف على ما ستتخذه الدولة من إجراءات.

ولفت إلى أنّ التحدي يكمن في مدى توفر الدولار لبيان أثر هذا التراجع، مؤكّدًا الحاجة لأن يكون هناك تأثيرات على أسعار السلع لا سيّما بعد الهزّة التي أصابت سوق الذهب في الساعات الماضية.