شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة هتوفر فى استهلاك السخان وغلاية المياه من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه أهم الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال أشهر الشتاء، وهى سخان المياه الكهربائى وغلاية المياه والدفاية الكهربائية، ويمكن خفض الاستهلاك بهذه الأجهزة وتوفير الأموال التي يتم إهدارها وتوجيها فى مجالات أخرى، وهى كالتالى:

أولا: سخان المياه:

عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن تشغيله قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصله بعد الإنتهاء مباشرة .

ثانيا: المكواه:

يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.

ثالثا: غلاية المياه "الكاتيل":

من الأكثر الجهزة استهلاكاً للكهرباء وله أضرار بالغة على الشبكة القومية للكهرباء ويتسبب فى رفع قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بشكل كبير.

رابعا: الدفاية الكهربائية:

يفضل الاعتماد على مكيف الهواء على درجة 25 على وضع ساخن بدلا من الدفاية الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء، وفى حالة استخدام الدفاية الكهربائية ينصح بتشغيلها لتدفئة الغرفة و فصلها بعد الوصول للتدفئة المطلوبة و بالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.