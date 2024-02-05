شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الإثنين 5 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن فى مصر بعد يومين من الارتفاع بسبب موجة البرد القارص الذى يساهم فى زيادة نفوق الدواجن لدى المزارع، وتحركات أسعار الفراخ فى كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن 100 و105 جنيها للمستهلكين.

وفى ذات السياق، ارتفعت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة لتسجل 90 و92 جنيها مع تراجع كبير فى المعروض بسبب موجة البرد الحالية ويصل السعر فى السوق للمستهلكين بين 100 إلى 105 جنيهات، حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلى 146 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وتصل المستهلكين 160 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 145 جنيها، وتصل المستهلكين 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 146 جنيها، وتصل المستهلكين بسعر 160 جنيها.