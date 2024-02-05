شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 20 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح يقدر بنحو 20.010 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مرتفعا بنسبة 7.7%، مقارنة بـ 18.581 مليار ريال في السنة الماضية.

وقال البنك في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 7.7 % بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن من ضمن الأسباب: ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.8% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7%.

وأشار إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1% وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1% بالإضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0% قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9%.

ونوه بأن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7% ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3%.

