شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة والان نبدء بالتفاصيل

تخفيضات أسعار الفائدة

بيانات الوظائف

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع.وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2029.03 دولار للأوقية.ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 2045.50 دولار للأوقية.قال محللون: "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4 %.وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 % إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 894.99 دولار.