شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات مرتفعة من المخزون.. أسباب تراجع أسعار الغاز بالسوق الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدتها خلال عام 2022، التي كانت أشبه بسباق بين السوق الأسيوي والسوق الأوروبي على الريادة في رفع الأسعار، شهدت الأسعار خلال عام 2023 تراجعاً واضحاً في مختلف الأسواق منقادة بظروف الشتاء المعتدل في أوروبا وآسيا التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز الطبيعي، علاوة على تبدد المخاوف من إمكانية حدوث عجز في إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء، بفضل توافر إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة " أوابك ".

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أنه في السوق الأوروبي، تراجع متوسط أسعار الغاز الطبيعي حسب مركز TTF في هولندا خلال عام 2023 إلى 13.72 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 41.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2022 بتراجع نسبته (67%، ويعود ذلك إلى ظروف الشتاء الدافئ مقارنة بالأعوام السابقة، والمستويات المرتفعة لمخزونات الغاز، ونجاح السوق الأوروبي في تعويض جزء كبير من إمدادات الغاز من روسيا.