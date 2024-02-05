الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدا بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء تراجع المؤشر الرئيسي وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 27538 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 33584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11746 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 6788 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 9505 نقطة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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