أسعار النفط تستقر مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعة الحوثي في اليمن.

وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولار للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولار للبرميل.

وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7 % . وتراجعا 2 % يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على جماعة الحوثي .