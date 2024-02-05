شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.5%، ليتجاوز 12 ألف نقطة، عند 12042، وبتداولات بلغت 8.126 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 294.832 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.804 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 175 شركة

ارتفعت أسهم 175 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 44، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الجوف، والباحة، وكابلات الرياض، والغاز، وجاكو، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أيان، وعذيب للاتصالات، وأديس، والدوائية، ونادك، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 1.9%، عند 25650 نقطة، وبتداولات بلغت، 39.177 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.965 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.520 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة، بينما انخفضت 26، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.