فرصة استثمارية

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ويشمل المشروع إقامة أنشطة رياضية وترفيهية وملاعب أطفال، وصالة عرض على المساحة المخصصة للمشروع التي تبلغ 580 م2، على تقاطع طريق عامر بن سلمة مع طريق نسيبة بين أبي طلحة الأوسية، مبينة أنه تم اختيار موقع المشروع نظرا للكثافة السكانية في المنطقة والأحياء المحيطة، والحاجة إلى الأماكن الترفيهية المناسبة للأطفال.
ودعت الأمانة المستثمرين إلى تقديم المستندات عبر الرابط: investmadinah.sa قبل 12 مارس المقبل.
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