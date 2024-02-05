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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية أعلنت عنها أمانة المدينة المنورة تتضمن ترميم وتشغيل وصيانة صالة ألعاب أطفال في الحرة الشرقية بالمدينة المنورة، بمدة تعاقد تصل إلى 10 سنوات.

ويشمل المشروع إقامة أنشطة رياضية وترفيهية وملاعب أطفال، وصالة عرض على المساحة المخصصة للمشروع التي تبلغ 580 م2، على تقاطع طريق عامر بن سلمة مع طريق نسيبة بين أبي طلحة الأوسية، مبينة أنه تم اختيار موقع المشروع نظرا للكثافة السكانية في المنطقة والأحياء المحيطة، والحاجة إلى الأماكن الترفيهية المناسبة للأطفال.

ودعت الأمانة المستثمرين إلى تقديم المستندات عبر الرابط: investmadinah.sa قبل 12 مارس المقبل.