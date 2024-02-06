شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مدفوعًا بزيادة التوتر في الشرق الأوسط وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل عند التسوية يوم الاثنين، متأثرة بمخاوف أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط والغزو الروسي لأوكرانيا إلى كبح الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا أو 0.9% عند التسوية إلى 78.22 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتًا أو 0.7% إلى 72.78 دولار للبرميل.

وحقق الخامان مكاسب للمرة الأولى منذ 4 جلسات. استمرار التوتر ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، إذ بدا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية بعيد المنال، ما يشير إلى أن استمرار التوتر في المنطقة المنتجة للنفط.

وقال مصدر في كييف، إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قصفتا أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا يوم السبت، في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات طويلة المدى على منشآت نفط روسية، ما أدى إلى انخفاض صادرات النفط الروسية.