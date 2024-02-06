شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات وول ستريت مع تراجع احتمالات رفع الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق يوم الاثنين، بعد أن بدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التكهنات في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وفي مقابلة بُثت يوم الأحد، قال باول إن هناك حاجة إلى مزيد من البراهين على تراجع التضخم بصورة مستدامة لخفض أسعار الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، في مقال نشر يوم الاثنين إلى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت بسبب قوة الاقتصاد. تراجع المؤشرات الرئيسية ووفقًا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.85 نقطة أو 0.32% ليغلق عند 4942.55 نقطة.

بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 32.44 نقطة أو 0.21% إلى 15595.20 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 285.71 نقطة أو 0.74% إلى 38368.71 نقطة.