شكرا لقرائتكم خبر عن ربط محطة رياح جبل الزيت تجاريا بالشبكة الكهربائية بقدرة 250 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل الخاصة بمحطة رياح جبل الزيت التبعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 250 ميجا وات وربطها تجاريا بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحطة الجديدة التى تم تشغيلها تجاريا منذ أسابيع قليلة تبلغ تكلفتها الاستثمارية 250 مليون دولار، موضحا أن هناك مشروعات مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة وأخرى مملوكة للمستثمرين.

وقال المصدر إن الهيئة تنفذ أيضًا مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تصل إلى 38 مليون يورو.

وتابع المصدر أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجري حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.