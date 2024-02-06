شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية»: بدء إصدار صكوك دولية مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك المُنشأ في تاريخ 31-03-2023م الموافق 09-09-1444هـ..

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فيما ستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.

وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار بزيادات بقيمة 1,000 دولار، فيما يحدد سعر وعائد الصك حسب ظروف السوق.

ولفتت إلى أن مدة استحقاق الصك 5 و/أو 10 سنوات بحسب ظروف السوق، ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.