شكرا لقرائتكم خبر عن «هرفي» تتحول للربحية بـ 5.6 مليون ريال في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة هرفي للخدمات الغذائية، صافي ربح يقدر بنحو 5.625 مليون ريال، في الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر 59.284 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022. صافي ربح وفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب تحقيق صافي ربح للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بصافي خسارة للربع المماثل من عام 2022 إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض المصاريف التمويلة، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصروف الزكاة.

وبحسب الشركة يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الاخرى وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مصروف الزكاة، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية المنتهية فى 31/12/2023 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض المصاريف التمويلة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة مصروف الزكاة. عدم توزيع أرباح نقدية وأوصى مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية في اجتماعه أمس الإثنين للجمعية العامة لمساهمي الشركة التي سوف يعلن عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في31 ديسمبر 2023م .

ويعود سبب التوصية إلى دعم وتقوية المركز المالي للشركة إضافة إلى دعم السيولة النقدية وتمويل التوسعات الرأسمالية للشركة .