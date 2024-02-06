شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم.. والأنظار على محادثات الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بينما انصب تركيز المتعاملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لرؤية ما إذا كانت ستسهم في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة الفلسطيني.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا لتصل إلى 78.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أيضًا لتصل إلى 72.98 دولارًا للبرميل.