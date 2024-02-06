الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. والأنظار على محادثات الهدنة في غزة

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وكالات - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط اليوم.. والأنظار على محادثات الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، بينما انصب تركيز المتعاملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لرؤية ما إذا كانت ستسهم في التوصل إلى هدنة بقطاع غزة الفلسطيني.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا لتصل إلى 78.19 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا أيضًا لتصل إلى 72.98 دولارًا للبرميل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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