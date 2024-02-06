شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بدعم من نتائج بي.بي وإشارات حول تحفيز صيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعومة بالنتائج الإيجابية لشركة النفط العملاقة بي.بي وإشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 %، بعد قفزة 1.3 % في الأسهم الآسيوية بعد أن كثف صندوق حكومي صيني جهوده لتحقيق الاستقرار في السوق المتراجعة.

وصعد سهم بي.بي المدرجة في بورصة لندن 5.3 %، بعد أن أعلنت عن أرباح بثلاثة مليارات دولار بالربع الرابع وتسريع وتيرة إعادة شراء أسهمها.

وارتفع مؤشر النفط والغاز في أوروبا 1.7 % ليقود مكاسب القطاعات.

وتراجع سهم يو.بي.إس 2.7 % بعد أن قال البنك السويسري إنه أكمل المرحلة الأولى من دمج منافسه المتعثر كريدي سويس بعد نتائج الربع الرابع.

وتأثر المؤشر داكس الألماني بتراجع سهم شركة إنفنيون 1.9 % بعد أن قلصت الشركة المصنعة للرقائق توقعات إيراداتها.

وقفز سهم شركة مورفوسيس 15.4 % وواصل تسجيل مكاسب قوية بعد الارتفاع بنسبة 36 % أمس الاثنين عندما قالت شركة نوفارتس إنها ستشتري الشركة المطورة لعلاج للسرطان مقابل 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

