شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر مستويات 3450 جنيها للجرام وسط ارتفاع فى الطلب على الذهب بمصر.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3942 جنيها.

عيار 21 يسجل 3450 جنيها.

عيار 18 يسجل 2957 جنيها.

عيار 14 يسجل 2280 جنيها.

الجنيه الذهب 27600 جنيه.



الذهب العالمي الذهب العالمي تشهد أسعار الذهب العالمي تداولات محدودة خلال جلسة اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي عانت منه خلال الجلستين الماضيتين، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي وتغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

يتداول السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي عند المستوى 2024 دولار للأونصة بعد أن حاولت الارتفاع اليوم وسجلت أعلى مستوى عند 2029 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 2014 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7%.

تظل التوقعات للذهب على المدى القريب مليئة بالمخاوف المستمرة بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، خاصة مع بدء الأسواق في تسعير احتمالية إبقاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو القادم، وفق جولد بيليون.

البيانات الاقتصادية القوية عن الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول كانت المحرك الرئيسي للأسواق لتغيير توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما تسبب في انخفاض الذهب بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين.

صرح رئيس البنك الفيدرالي في مقابلة يوم الأحد إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بينما صرح اثنان من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، وقد يستغرق البنك بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، مما يتوافق مع نظرة باول في تحديد موعد خفض أسعار الفائدة.

تسعر الأسواق الآن نسبة 83% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في مارس، بينما تتوقع بنسبة 55% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه في مايو القادم.