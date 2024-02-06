شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن برنامج "اكتشاف الأبطال" من مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لمنح الفرص للمواهب الرياضية في القري الأكثر إستحقاقاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت شركة ماونتن فيو خلال مسيرتها في التطوير العقاري بابتكار مشروعات ومنتجات فريدة تلبي متطلبات العملاء، سعت الشركة من خلال مؤسسة ماونتن فيو للتنمية لإطلاق مشروعات تنموية تحقق طموحات الشباب في اكتشاف مواهبهم المختلفة، من خلال برنامج "اكتشاف الأبطال"، ونقدم في التقرير التالي أبرز الأسئلة وأجوبتها عن البرنامج.

س- بدايةً ما هي مؤسسة ماونتن فيو للتنمية؟

ج- مؤسسة ماونتن فيو للتنمية هي مؤسسة هدفها تحقيق التنمية المستدامة الشاملة من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لنشر السعادة خارج مجتمعات الشركة، و إتاحة الفرص والعمل على تحسين معيشة الفئات الأكثر استحقاقًا.

س- وما هو برنامج اكتشاف الأبطال؟

ج- استكمال لمسيرة المؤسسة في تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في التركيبة السكانية في مصر، أطلقت مؤسسة ماونتن فيو للتنمية برنامج "اكتشاف الأبطال" لمنح الفرصة للشباب من مختلف المحافظات لاكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات الرياضية والفنون والثقافة والعلوم، وتنمية وتطوير قدراتهم، واقتناء أفضل العناصر لإعدادهم ليصبحوا أبطال رياضيين ومفكرين وفنانين في المستقبل ولقد بدأو بالمجال الرياضي.

س- وكم عدد المستفيدين من برنامج اكتشاف الأبطال؟

ج- أطلق برنامج اكتشاف الأبطال خلال عام 2023، وانضم للمرحلة الأولى للبرنامج حوالي 11 ألف طفل من قرى محافظة الفيوم؛ لاقتناء أفضل المواهب الرياضية في ألعاب كرة القدم، وكرة اليد، والمصارعة، ورفع الأثقال والجودو، وتم تصفية المشاركين إلى 50 طفلًا، والذين شاركوا في معسكر مغلق لمنحهم تدريبات متخصصة لتنمية قدراتهم الرياضية، واختير 15 فائزًا بالبرنامج.

س- وما هي نتائج المشاركة بالبرنامج؟

ج- منحت مؤسسة ماونتن فيو للتنمية رعاية كاملة للفائزين بالبرنامج لمدة 3 سنوات شاملة تنمية المهارات الرياضية والرعاية التعليمية، إضافة إلى تنمية المهارات الحياتية والشخصية، والرعاية الطبية لهم ولأسرهم، ليؤكد البرنامج رسالته في تحقيق التنمية الشاملة.

س- هل هناك دورات جديدة من البرنامج؟

ج- تعتزم مؤسسة ماونتن فيو إطلاق دورة جديدة في برنامج "اكتشاف الأبطال" لن يقتصر على المواهب الرياضية فقط، ولكن سيمتد لاكتشاف المواهب الثقافية والفنية وغيرها من المهارات الأخرى التي تذخر بها مصر، ليصبح بحق برنامجًا تنمويًا شاملًا لاكتشاف وتنمية وصقل مهارات الأطفال والشباب المصري بشكل علمي مدروس ومتكامل.