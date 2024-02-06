شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «غاز» توافق على انتخاب 6 أعضاء في مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 05-02-2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 04-02-2027م.

والأعضاء هم: ماجد العيسى، ورائد الحيدري، وعبدالرحمن بن سليمان، وعبداللطيف العبداللطيف، وعبدالهادي القحطاني، وماجد العسيلان.