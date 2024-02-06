شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجيوشي رئيسًا لمجلس أمناء أكتوبر الجديدة و«رفعت» و«عبد المنعم» وكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن انتخاب طارق الجيوشي رئيسًا لمجلس أمناء المدينة وحسام رفعت وكيلًا للمجلس عن المستثمرين والدكتور محمد عبد المنعم وكيلًا للمجلس عن الأهالي.

وجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة للدورة الجديدة 2024 - 2026 لاختيار رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية داخل المجلس.

ويضم تشكيل مجلس أمناء مدينة أكتوبر الجديدة كل طارق الجيوشي والمهندس مصطفى عبيد وأحمد راشد وأمير فؤاد وحسام رفعت ومرزوق محمد عن المستثمرين، والدكتور أحمد عبد الرحمن والدكتور محمد عبد المنعم ومحمد معروف ودينا عمران وعزة غنيمي وفاطمة غفران وميلاد جرجس وخالد علي وعوض محمد عن الأهالي.

وتختص مهام مجلس الأمناء بالمدن الجديدة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير الإسكان، في المشاركة في اقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدن الجديدة، وفقًا لآليات تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعد اعتمادها من السلطات المختصة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى مجالس الأمناء كذلك دراسة النظم واللوائح التي تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس واقتراح سبل تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بها.

ومن جانبه، أكد طارق الجيوشي، فور فوزه برئاسة مجلس الأمناء، أنه سيعمل مع زملائه بمجلس الأمناء على تعزيز التعاون مع جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مشيرًا إلى أن المجلس بلا شك سيمثل إضافة جديدة للمدينة وخدمة أهاليها ومستثمريها، كاشفًا أنه سيتم سريعًا وضع خطة متكاملة لتجاوز المشكلات التى تواجه السكان وكذلك المستثمرين ووضع جدول زمني للانتهاء منها وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.