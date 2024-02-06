شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 126.5 مليار جنيه.. بورصة مصر تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية اليوم على تراجع لمؤشراتها، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 945ر1 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق بلغت 5ر126 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% محققًا 63ر27270 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 93ر0% ليصل إلى مستوى 5ر6759 نقطة. مؤشر إيجي إكس وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1% لينهي التعاملات عند مستوى 28ر9486 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق يوم الاثنين، بعد أن بدد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التكهنات في خفض وشيك لأسعار الفائدة.