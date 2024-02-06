سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 3550 جنيها

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 3550 جنيها للجرام، وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب بالأسواق وزيادة في الطلب على الذهب في السوق.

عيار 21 يسجل 3550 جنيها.

عيار 18 يسجل 3040 جنيها.

عيار 14 يسجل 2363 جنيها.

الجنيه الذهب 28400 جنيه.

الطلب على الذهب في الصين يقترب العام القمري الجديد في الصين والمقرر أن يبدأ في 10 فبراير القادم، لتبدأ عطلة طويلة في الأسواق الصينية تصل إلى 8 أيام، ومن المعتاد أن ترتفع مشتريات الذهب في الصين خلال هذه العطلة.

استمرت مشتريات الذهب في الزيادة العام الماضي حتى مع وصول سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. فالأسعار المرتفعة للذهب لم تحبط المشترين في الفترة التي سبقت عطلة هذا العام.

جميع الدلائل تشير إلى أن مبيعات الذهب للمستهلكين في الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم ستكون قوية للغاية هذا العام، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب يخلق في الواقع حافزًا إضافيًا للناس للشراء حيث يرون المعدن النفيس أصل تتزايد قيمته مع الوقت.

أشار مجلس الذهب العالمي أن سعر الذهب في الصين بعملة اليوان قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 16.8%، وهو عائد جذاب للغاية مقارنة بالأصول المالية الرئيسية الأخرى.

وفقًا لجمعية الذهب الصينية تجاوز استهلاك الذهب في الصين 1000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية تبلغ حوالي 9٪ بشكل عام، مع ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية بنسبة 8٪ بينما ارتفعت مبيعات السبائك والعملات الذهبية بأكثر من 15% خلال السنة الماضية.