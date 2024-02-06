شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة البرد.. محال الأجهزة الكهربائية تشهد إقبالا في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

شراء الفراء

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الدمام - شريف احمد - تشهد محال الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الشتوية في منطقة الجوف نشاطاً اقتصادياً، وذلك عقب موجة البرد التي تدنت معها مستويات درجات الحرارة على منطقة الجوف لما يقارب الـ5 درجات مئوية في ساعات المساء وساعات الفجر الأولى.وارتفع الإقبال على محال الأجهزة الكهربائية لتأمين مستلزمات الشتاء من المدافئ الكهربائية التي تعمل بالغاز وذلك في سعيٍ من الأهالي لتأمين احتياجاتهم من التدفئة اللازمة.فيما زاد الإقبال على شراء الفراء والملابس الشتوية عبر مختلف المتاجر للوقاية من الموجة الباردة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة أن تتدنى درجات الحرارة إلى مستويات تقارب 4 درجات مئوية مع توقع تكون حالة من الضباب على المرتفعات في منطقة الجوف.