شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من مبادرة "معدتك شركتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " تم فتح باب التقديم للدفعة الرابعة بمبادرة "معدتك شركتك"، وذلك تزامنا مع الاحتفال بتخرج متدربى الدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك" الأسبوع الماضى.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتطوير القدرات والمهارات الشخصية لدى المتدربين، بما في ذلك المهارات القيادية والمؤسسية، بالإضافة إلى أهم الجوانب المالية والقانونية الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات ، بالإضافة إلي تدريب وتأهيل المتدربين من مختلف محافظات مصر ليصبحوا تقنيين محترفين في مجال قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر، ليس هذا فقط ، فمن ضمن الاهداف هو التدريب التثقيفي والمالي والقانوني لتمكين المتدربين من مهارات إضافية لضمان النجاح في حياتهم المهنية.

الجدير بالذكر ان البرنامج التدريبى يتم تحت مظلة مبادرة " ابدأ " بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وعن الحوافز التي سيحصل عليها المتدربون فهي كالآتى:أولا : سيحصل جميع المتدربين على الزى الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعى)

ثانيا: يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح وشنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

ثالثا: رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة.

رابعا: فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر.

-خامسا سيحصل المتدربون على القيادة والتشغيل على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية .

ومتاح حاليا التقديم للدفعة الرابعة من خلال هذا الرابط: